Cinecittà – Pretende dai genitori i soldi per la droga | arrestato

(Di domenica 24 settembre 2023) Un cinquantenne, noto alle forze dell’ordine, con la forza tenta di buttare giù la porta della casa deiper costringerli a consegnargli iper comprarsi la. E’ successo dalle parti di, dove i carabinieri sono intervenuti in tempo, chiamati dai due anziani, per arrestare l’uomo in flagranza di reato e impedirgli di fare del male agli affranti. L’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato portato nella caserma, dove sono giunti anche il padre e la madre per denunciare il figlio che li minacciava e perseguitava da tempondo il danaro per comprarsi la. Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto. Ora l’uomo si trova nel carcere di Regina Coeli, dove si spera possa meditare sul suo comportamento.