Ciclista investito da un’auto a Gaverina | soccorso con l’elicottero

Almè . Un ciclista di 51 anni è stato soccorso in codice rosso martedì pomeriggio (19 settembre), dopo essere stato investito in via Ponte Regina ad ...

Almè . Un ciclista di 51 anni è stato soccorso in codice rosso martedì pomeriggio (19 settembre), dopo essere stato investito in via Ponte Regina ad ...

Il, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Villacidro , per cause ancora da accertare, è statoda una Mitsubishi Pajero condotto da un uomo di 85 anni di ...Ilsarebbe statoda un fuoristrada, una Mitsubishi Pajero , che percorreva la provinciale. Inutili i soccorsi per ildi 38 anni. Subito dopo l'impatto, l'autista della ...

Ciclista investito e ucciso da un'auto ad Arbus Agenzia ANSA

Arbus, ciclista di 38 anni investito e ucciso sulla provinciale 65 La Nuova Sardegna

Un uomo di 49 anni è morto e il figlio è ricoverato in gravi condizioni dopo che entrambi sono stati investiti da un’automobilista mentre erano in bici. È successo ad Antignano, in provincia di Asti, ...Incidente stradale a Fratte tra Via Pagano e via Gramsci. Per cause da accertare un ciclista è stato investito da un’auto. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente al vaglio delle forze ...