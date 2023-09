Ciclismo | il borsino dei favoriti degli Europei | Van Aert e Pedersen in pole | chance per Ganna

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Si corre oggi, domenica 24 settembre, la prova in linea dei Campionatidisu strada 2023 riservata agli uomini elite. La rassegna continentale, arrivata alla sua ottava edizione, si chiude mettendo in palio ancora una volta la maglia blu-stellata, simbolo sempre più prestigioso e riconoscibile in gruppo. Il palcoscenico è quello del Drenthe, regione dei Paesi Bassi in cui si svilupperanno i 199.8 km del percorso. Un tracciato semplice per lunghi tratti, che presenterà però nel finale sei tornate di un circuito di 13.9 km che culmina con lo strappo del Col du VAM. Una salita spezzata in due, con un primo tratto di 500 metri al 6% e poi con un tratto intorno al 10% con l’ulteriore difficoltà del pavè che porterà al traguardo. Un percorso dunque che strizza l’occhio a diverse interpretazioni, ma che sembra poter premiare corridori veloci ...