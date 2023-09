Ciclismo | Europei | francese Laporte vince la prova in linea

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 ULTIMO GIRO! I dieci corridori di testa transitano per la penultima volta sul traguardo con 26? di ...

Si chiudono gli Europei di Ciclismo su strada 2023 nella regione olandese di Drenthe. Christophe Laporte vince la prova in linea maschile Elite in ...

Si chiudono gli Europei di Ciclismo su strada 2023 nella regione olandese di Drenthe. Christophe Laporte vince la prova in linea maschile Elite in volata su Van Aert. Miracolo del francese, che scappa via all'inizio ...

Europei: trionfa il francese Laporte. Secondo Van Aert, Ganna cade ai -23 km La Gazzetta dello Sport

Europei - La Francia è sul tetto d'Europa, Christophe Laporte campione! van Aert ancora 2°, Trentin 14° Eurosport IT

Drenthe, 24 set. - (Adnkronos) - Christophe Laporte vince la medaglia d'oro nella prova in linea degli Europei di ciclismo su strada di Drenthe in Olanda. Il francese si impone davanti al belga Wout V ...Il vincitore dell'ultima Gand-Wevelgem trionfa sul traguardo di Drenthe davanti ai compagni di squadra della Jumbo: il belga e l'olandese Kooij. Italia fuori dai giochi per le medaglie ...