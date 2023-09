Ciclismo | Europei 2023 | Venturelli sfiora la doppietta ed è d’argento | titolo alla belga Moors

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) L’ultima giornata dei Campionatidisu stradasi è aperta con la prova in linea riservata alle donne juniores. Al termine di 69 spettacolari chilometri è stata laFleur, già bronzo mondiale, a prendersi ilcontinentale in cima allo strappo del Col du VAM. L’azzurra Federicaha dovuto accontentarsi dell’argento,ndo una straordinariadopo la vittoria nella prova a cronometro (e dopo aver vinto anche la Mixed Team Relay juniores). Una medaglia importante, ancora una volta alle spalle di, che proprio agli ultimi Mondiali le impedì di salire sul podio per un margine minimo. La corsa è stata a lungo controllata dalle squadre più forti come Italia, ...