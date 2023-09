Ci vuole talento | 72 anni in politica e sbagliare tutto | Travaglio spara a zero su Napolitano

(Di domenica 24 settembre 2023) Tra chi picchia durissimo contro Giorgio, nel giorno della camera ardente allestita al Senato, c'è Marco. Il direttore infatti dedica al presidente emerito della Repubblica il suo fondo sul Fatto Quotidiano di oggi, domenica 24 settembre. Un editoriale esplicito fin dal titolo: "Il peggiorista", con chiaro riferimento all'etichetta di "migliorista" che accompagnòai tempi della militanza comunista.parte in quarta: "Ciun grana fare il parlamentare per 70, il presidente della Repubblica per nove, il presidente della Camera per 5, il ministro dell'Interno per 2 senza mai azzeccarne una. Quindidine aveva da vendere", picchia durissimo. Poi, una lunga ...

Un pallino di Cristiano Giuntoli . Lo voleva al Napoli, lo valuta per la Juve ntus, a caccia di volti nuovi per l'attacco. Jesper Lindstrom ...

Julio Enciso , talento del Brighton , è il nome nuovo per l'attacco del Napoli . Dall'Inghilterra raccontano dell'interesse del club azzurro per il ...

Se invece non c'è il collettivo, cioè non c'è gioco di squadra, ilda solo serve a poco . ... Se sifare un salto di qualità, in direzione di un calcio più europeo, è fondamentale che ......da donne) da tenere d'occhio Sono nate tra gli anni Ottanta e Novanta e hanno grande. Hanno ... se sto con Tizio o con Priscilla" di Redazione People Scollatura a cuore, cheil semi ...

Talento per sognare Cesena vuole lo scudetto il Resto del Carlino

Takefusa Kubo ci ha spiegato cosa vuol dire "aspettare un talento" Goal.com

“Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano. Nello sport come nella vita”. Questa la più grande eredità lasciataci da Pietro Mennea. Una l ...Ci vuole un gran talento a fare il parlamentare per 70 anni, il presidente della Repubblica per nove, il presidente della Camera per 5, il ministro dell’Interno per 2 senza mai azzeccarne una. Quindi ...