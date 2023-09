Ci pensa Dimarco con un capolavoro | l' Inter passa a Empoli | 5 su 5 in Serie A

(Di domenica 24 settembre 2023) Cinque su cinque in campionato, la vetta in solitaria ritrovata e la sensazione di essere già la squadra di riferimento di questo campionato. L'prosegue nel suo percorso netto inA, il testa-coda con l'ultimo in classifica, ancora senza punti, non regala sorprese e sussulti: i nerazzurrino 1-0 al 'Castellani' grazie a una magia in avvio ripresa di, in una partita comunque sempre controllata dai ragazzi di Simone Inzaghi, che hanno concesso poco o nulla ai toscani, bravi comunque a non capitolare e a restare nel vivo del match fino alla fine. In questo momento però l'è una corazzata, con Inzaghi che può permettersi di fare un turnover ragionato senza perdere competitività nell'undici titolare. Un aspetto fondamentale con le fatiche di Champions e ...

Chiunque avrebbe stoppato la palla e valutato. Di Marco no lui vede il rimbalzo giusto e non cidue volte

Dopo aver fatto l'esordio da titolare con la maglia dell'Inter, Davide Frattesi si presenta ai microfoni di DAZN per offrire la sua analisi sulla vittoria nerazzurra a Empoli: "Non vedevo l'ora ...Federico Dimarco ha marchiato l'1-0 dell'Inter in casa dell'Empoli con un gran gol che ha poi commentato a Sky Sport. Ecco le sue parole. EMPOLI - "È stata una partita non facile. Siamo partiti bene, ...