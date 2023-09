Chi svolge maggiormente le faccende di casa?

E' atteso nelle prossime settimane il bando del concorso docenti . In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DPCM che autorizza l'avvio della ...

Cronache Cittadine Colleferro SCALO – Sabato 23 e Domenica 24 Settembre , in Piazza San Gioacchino a Colleferro Scalo, si svolgerà la ...

Cronache Cittadine Colleferro SCALO – Sabato 23 e Domenica 24 Settembre , in Piazza San Gioacchino a Colleferro Scalo, si svolgerà la ...

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria di prima fascia ATA vengono assunti in ruolo. La non accettazione del ruolo o la mancata presa di ...