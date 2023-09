“Chi ha creato Dio?” Alunna di 7 anni scrive una lettera a Papa Francesco Il Vaticano risponde…

Contro la curiosità dei bambini non c’è assunto religioso che tenga. Una bambina di 7 anni di Flero, in provincia di Brescia, è finita al centro ...

Il 15 settembre inizia la scuola a Roma. Ma non per tutti, perché i 17 Bambini iscritti in prima media all’Istituto Comprensivo Montessori-Pini, ...