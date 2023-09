Chi ha ancora paura del Covid si metta in auto-lockdown

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 24 settembre 2023) Solo la libertà può tutelare la salute! Ho scelto questa esclamazione per aprire una disamina sul tema della politica delle “emergenze” con particolare riferimento alle restrizioni tramite lo strumento del. La pandemia da-19 ha messo in evidenza dal mio umile punto di vista tutte le lacune della nostra società ed ha generato un modello di pensiero che inaugura la nascita della tutela della salute pubblica come diritto unico e quasi tiranno che necessariamente, secondo questa costruzione ideologica, deve soggiogare la libertà individuale. Secondo questa prospettiva, la libertà diviene un pericolo per la salute. Peccato però che solo la libertà sia in grado di favorire la sanità che secondo definizione dell’Oms “è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un assenza di malattia o d’infermità.” ...