Chi è Paolo Pizzo | lo schermidore la cui storia è raccontata nel film La stoccata vincente

(Di domenica 24 settembre 2023)è l’atleta ela cuivera vieneneltv La, in onda su Rai 1 questa sera, 24 settembre 2023. Ma chi è, interpretato nelda Alessio Vassallo? “La malattia ti fa sentire brutto, diverso dagli altri. La rabbia mi ha aiutato a superare il problema. Non bisogna vergognarsi di essere malati”, ha raccontato lo sportivo, arrivato a vincere per due volte il titolo di campione del mondo e la medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2016. Non solo un grande atleta, ma anche una persona che ha sofferto e lottato. Da piccolo infatti, quando era bambino,ha sconfitto un tumore al cervello: una ...

Chi sono gli attori del cast di La stoccata vincente, che racconta la storia vera dell'atleta Paolo Pizzo A interpretare il protagonista è Alessio Vassallo. Nel cast anche Flavio Insinna, Mario ...