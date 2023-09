Chi è Francesco Farioli | il filosofo toscano che allena il Nizza ed è in testa alla Ligue 1

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Minuto 91. La serpentina in mezzo alle maglie biancorosse del Monaco è cominciata poco dopo la metà campo. Una finta, due, e poi il destro improvviso appena dentro l’area di rigore. Il portiere dei monegaschi Kohn si tuffa ma è tutto inutile. La pcalciata dall’ex Atalanta Jeremie Boga finisce alle sue spalle, la partita è finita. Ilha espugnato anche lo stadio del Monaco (grazie anche ai due rigori sbagliati dall’attaccante di casa Balogun), dopo aver fatto lo stesso in quello del Paris Saint Germain sette giorni prima. Il risultato è la vetta provvisoria della1. L’exploit ottenuto al Parco dei Principi non è stato un fatto casuale. Un inizio di stagione sorprendente, nel quale i rossoneri sono riusciti a fermare anche altre grandi del calcio francese, come il Lille e il Lione. Tutto grazie a una grande ...