Chelsea | ennesimo flop | a Stamford Bridge passa anche l’Aston Villa 1-0

(Di domenica 24 settembre 2023)in campionato del, che aperdecontroPerde ancora il, che tocca così quota tre sconfitte in questo campionato in sei gare giocate fin qui. Ala squadra di Pochettino cade 1-0 contro, che la risolve al 73? grazie al gol di Watkins, sprofondando al quattordicesimo posto in classifica.

Non si ferma più il Chelsea sul mercato. Nelle ultime ore il club londinese ha chiuso con il Santos per l’attaccante classe 2005...

Il grido di protesta trasversale arriva dopo l'attacco dei padroni dei club nei confronti ... La parte del leone l'ha fatta ilcon oltre mezzo miliardo. E se aggiungiamo il mercato di ...Ore frenetiche in Inghilterra dove il mercato ha già visto l'colpo del. I Blues hanno prelevato Palmer dal City per quasi 50 milioni di euro, e la squadra di Guardiola non ha perso tempo, annunciando l'arrivo di Matheus Nunes dal ...

Premier, De Zerbi è terzo! Pari tra Arsenal e Tottenham, Chelsea ancora ko Corriere dello Sport

Lukaku spera di non tornare al Chelsea: c'è un accordo che non ... CalcioTotale14

Chelsea ancora ko: vince l'Aston Villa Non si ferma il periodo nero del Chelsea di Pochettino, che incassa l'ennesimo ko contro l'Aston Villa di Zaniolo. Partita da incubo per i Blues, che non ...BOURNEMOUTH (INGHILTERRA) - Inizio da incubo per il Chelsea di Pochettino, che non va oltre lo 0-0 contro il Bournemouth nella quinta giornata di Premier League e sale a quota 5 punti. Ennesima ...