Chelsea | altro ko | numeri da retrocessione Pochettino pensa ai 'limoni' e chiede pazienza | ma il 2023 è horror

Come riportato da Nicolò Schira, il Milan sarebbe interessato ad Armando Broja , attaccante in uscita dal Chelsea

Commenta per primoche limoni o pazienza: in casaè già bufera. I Blues, oggi impegnati contro l'Aston Villa di Zaniolo, hanno perso l'ennesima gara casalinga: 1 - 0 il finale e altre critiche per ...... mentre l'inaffidabiledi Pochettino ospita l'Aston Villa di Zaniolo. Pronostici altre ... In Serie A trasferte tutt'che semplici per Napoli e Roma: le insidie a Bologna e Torino sono ...

Il Chelsea piazza un altro colpo: ufficiale Cole Palmer del ... Goal.com

Non solo Lukaku: la Roma tratta un altro esubero del Chelsea 90min IT

Perde ancora il Chelsea, che tocca così quota tre sconfitte in questo campionato in sei gare giocate fin qui. A Stamford Bridge la squadra di Pochettino cade 1-0 contro l’Aston Villa, che la risolve ...Il pareggio per 2-2 tra Arsenal e Tottenham all'Emirates Stadium permette al Liverpool e al Brighton, entrambe vittoriose, di scavalcare le due squadre londinesi e portarsi rispettivamente al secondo ...