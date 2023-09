Che siluro contro Chiara Ferragni | cosa va in onda su Rai 1 | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) L'imitazione che manda in tilt Tale e quale show? Non è di un concorrente, ma di una “disturbatrice”. Valentina Barbieri si candida a diventare il volto di copertina del programma di Rai 1 condotto, come sempre, da Carlo Conti. Novità di questa edizione è appunto la mina vagante rivelatasi al Gialappa Show, su Tv8, che per l'occasione porta in scena una versione pressoché perfetta di. «Ciao guys, sono molto contenta di essere qui. È veramente tutto so cute», annuncia sui social, imitando il gergo della influencer più famosa d'Italia tra un reel e una story di Instagram. L'imitazione è notevole, cadenza e slang azzeccati, anche se qualcuno fa notare che c'è ancora da lavorare sulle vocali di Cremona. Momento cult della prima puntata? Il cortocircuito Rai-Sanremo. Sul palco il finto Fedez (interpretato da Gabriele Cirilli) ha appena ...