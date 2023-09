C’è confusione al centro del villaggio e i cambi masochistici di Garcia non aiutano

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 settembre 2023) Il Napoli pareggia 0-0 a Bologna. E come se non bastassesostituisce sia Kvaratskhelia sia Osimhen che in modi diversi lo mandano tutti e due allo stesso paese. Il Napoli sbaglia un rigore, col nigeriano. Quel che non comprendiamo sono proprio le scelte finali dell’allenatore francese in vena particolarmente masochistica. Tutto sommato il Napoli, date le condizioni, non ha giocato male. Si sono visti miglioramenti. Ma ovviamente si parlerà soprattutto dei, oltre che del rigore sbagliato. Chiaramente sono due punti persi. Dopo cinque giornate, gli azzurri sono a sette punti dall’Inter. 8 contro 15. Settimi in classifica. In queste condizioni, arrivare tra i primi quattro non è più una certezza. Diciamo che c’èaldel. In questa posizione, Ancelotti venne ...