Cartelle fiscali errate in arrivo per tutti | bisogna fare attenzione | si rischia il pignoramento

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 24 settembre 2023) Mentre l’anno fiscale entra sempre più nel vivo, con i ben noti pagamenti in scadenza, dall’Agenzia delle Entrate parte una raffica dipotenzialmente pericolose. Autunno, tempo di scadenze. Dopo il relax estivo, molti di noi in questi giorni sono alle prese con le incombenze di rito – imposte, tributi e contributi, tasse varie – legate alla propria posizione di contribuente. E questa non è certo una novità. Tanti cittadini stanno però ricevendo anche delleche hanno creato un effetto panico. Sì, perché si tratta disbagliate. Con l’Agenzia delle Entrate non c’è da scherzare: i destinatarino addirittura una procedura di. Ecco cosaper ...