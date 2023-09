Capuano | «La Juventus non è una squadra da Scudetto»

(Di domenica 24 settembre 2023) La prima sconfitta stagionale per laè arrivata proprio quando altre come l’Inter sono state impegnate nelle coppe. Giovanniè categorico sui bianconeri su Twitter. SICUREZZA – Prima sconfitta nella Serie A 2023/24 per ladi Massimiliano Allegri. L’Inter ha la possibilità già di allontanare i bianconeri a 5 punti alla quinta giornata di campionato. Giovanniè categorico sulla stagione delladi Torino: «Al netto degli errori di tutti (Allegri compreso) semplicemente la qualità complessiva dellanon è dache corre per lo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Il tracollo con il Sassuolo chiarisce gli orizzonti della squadra di Allegri. Manca qualità, il mercato non ha potuto colmare le lacune e il tecnico fa bene a tenere basse le aspettative ..."Al netto degli errori di tutti (#Allegri compreso) semplicemente la qualità complessiva della #Juventus non è da squadra che corre per lo scudetto". Così il ...