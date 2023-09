Caos Marsiglia | al fianco del presidente Longoria si schiera Macron

(Di domenica 24 settembre 2023) Ilfrancesealdeldel, dopo le minacce di morte ricevuta dai tifosi Ilin casadiventa un affare politico. Dopo le minacce di morte ricevute dalda parte dei tifosi, ilaveva valutato le dimissioni. In un secondo momento però ha deciso di rimanere al suo posto e ha risposto per vie legali, denunciando il tutto alla procura. Come riportato da Telefoot, dalla sua parte si sarebbeto anche il Capo di Stato francese Emmanuel, che avrebbe manifestato la sua vicinanza al dirigente spagnolo.

OM senza pace: dopo le improvvise dimissioni di Marcelino la squadra è senza allenatore alla vigilia del debutto in Europa League. Ad Amsterdam in ...

Pablo Longoria, in conferenza stampa, ha così parlato degli ultimi difficili giorni da presidente del Marsiglia. Le sue parole: LONGORIA- "Non mi di.