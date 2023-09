Canoa slalom | niente gioie dal kayak cross uomini | De Gennaro fuori ai quarti Trionfo di Clarke

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Josephfirma la doppietta ai Mondiali di2023 con il successo nel. Dopo il successo del K1 di ieri, arriva anche l’esultanza nella gara odierna, dove si conferma il più forte confermando il titolo iridato dello scorso anno ad Augsburg stravincendo avanti al francese Neveu e allo svizzero Dougoud. Un ultimo atto speciale per il britannico che ha preso la testa della corsa sin dall’inizio e non mollando più il primo posto, rischiando solo nell’ultimo ostacolo in salita rischiando di capovolgersi. Marimane in asse e può tagliare il traguardo, facendo esplodere il pubblico di Lee Valley poco dopo il successo di Kimberley Woods. Gara sfortunata per Giovanni De, che si è fermato aidi finale battuto da ...