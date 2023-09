Calhanoglu si mostra pronto | vuole essere protagonista in Empoli-Inter!

(Di domenica 24 settembre 2023)appare decisamenteper (ri)scendere in campo titolare in-Inter dopo il breve stop che l’ha tenuto fuori in Champions League.? Hakansi, via social, per-Inter. Su Instagram, oltre a ricordare l’appuntamento del Castellani, suona decisamente la carica. Simone Inzaghi pensa perciò al suo possibile schieramento tra gli 11 titolari.su InstagramInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti ...

Calhanoglu nel 5-1 rifilato dall’Inter al Milan nel primo derby della stagione, con tanto di primo posto in solitaria in classifica, ha messo a ...

... che in occasione della sfida con la Real Sociedad, eccezion fatta per l'assenza di, si ... se attaccati in verticale, hanno messo indelle lacune. Il capitano dell'Inter è uno dei ...... Nikola Krstovic dal Lecce L'attaccante montenegrino si è messo innelle prime partite di ...si presenteranno al primo impegno stagionale internazionale con l'assenza di Hakan, che è ...

Inter, Calhanoglu si ferma per infortunio: salta la Real Sociedad Corriere dello Sport

Calhanoglu infortunio: come sta e tempi di recupero Minuti di Recupero

Brutta prestazione quella di Kristjan Asllani lo scorso mercoledì contro la Real Sociedad, quando, per via del forfait di Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi aveva optato per giocarsi una ...Salvo sorprese, l’Inter a Empoli potrà contare su Hakan Calhanoglu in regia. Dopo l’assenza a San Sebastian in Champions League, che si è fatta sentire, domenica il turco dovrebbe essere in grado di t ...