Calendario Mondiali rugby 2023 oggi | orari 24 settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) La Coppa del Mondodiproseguirà in Francia, domenica 24: saranno 2 i match in, ma di quelli da non perdere. Alle ore 17.45 si inizierà con Scozia-Tonga, mentre alle ore 21.00 si disputerà Galles-Australia. Il match più atteso è sicuramente Galles-Australia, cioè l’ultima chance per i Wallabies di rientrare nella corsa playoff, dopo il ko subito contro le Fiji, mentre per i britannici un match da non perdere per non rischiare di compromettere l’accesso ai quarti di finale. Per Scozia e Tonga, invece, la corsa playoff è durissima con Sudafrica e Irlanda nel girone, ma chi vince continua a sperare e, soprattutto, chi vince al 90% stacca il biglietto per Australia 2027. La diretta tv sarà disponibile per tutte e due le partite su Sky Sport Arena (canale 204) e per ...