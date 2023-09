Calendario Mondiali lotta 2023 oggi | orari 24 settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Dopo otto giorni di combattimenti, è giunto il momento di vivere l’ultima giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado e valevoli come primo evento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. Day-9 riservato ancora alla greco-romana con l’assegnazione degli ultimi titoli. Assenti gli azzurri, tutti eliminati e fuori dal discorso medaglie e pass olimpici. La sessione serale vedrà lo svolgimento delle finali nelle categorie olimpiche 67 e 87 kg (oltre agli spareggi per stabilire i quinti classificati che staccheranno il ticket non nominale per le Olimpiadi del 2024) e nella categoria non olimpica 63 kg. Tutti gli incontri odierni saranno visibili in direttaa pagamento su UWW+, mentre le finali verranno trasmesse anche gratis e in ...