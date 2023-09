Calendario Laver Cup 2023 oggi | orari partite 24 settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) L’ultima giornata diCuppotrebbe anche finire presto. Del resto, il Resto del Mondo si è portato avanti con enorme margine di sicurezza nelle prime due giornate: un 10-2 che non lascia spazio a interpretazioni circa i rapporti attuali di forza tra le due parti, con il solo Casper Ruud a dare un successo all’Europa. In quest’ultima giornata può verificarsi una situazione già vista nel 2021: la vittoria già con il doppio di apertura di questa terza giornata. Se questa eventualità si dovesse verificare, non verrebbero disputati gli altri match e ce ne sarebbe uno di esibizione. Per certi versi sarebbe anche un peccato non poter vedere, per esempio, un Ruud-Fritz che, al di là del carattere della competizione, ha comunque un suo interesse.Cup, Team World-Team Europe 10-2: dominio della squadra di ...