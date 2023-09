Calcio | Serie A Garcia Un palo e un rigore sbagliato | prestazione ok

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 24 settembre 2023) "Non possiamo essere soddisfatti della classifica, ma stiamo crescendo", dice il tecnico francese BOLOGNA - "Laè stata buona, soprattutto nel primo tempo. Non prendere gol con una difesa nuova è un buon segnale anche se il vero neo rimane il non aver vinto. L'inserimento di Natan è stat