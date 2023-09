Calcio | Serie A | Empoli-Inter 0-1**

(Di domenica 24 settembre 2023), 24 set. - (Adnkronos) - L'batte 1-0 l'nel lunch match della quinta giornata diA, disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. A decidere il match il gol di Dimarco al 6' della ripresa. In classifica i nerazzurri restano primi a punteggio pieno a quota 15, l'resta ultimo con zero punti e zero gol segnati.

Finisce sul punteggio di 0 - 0 il primo tempo di Empoli - Inter, lunch match della quinta giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Castellani' della città toscana.... alla fine della fiera, queste cose "rientrano nella logica del". Anche l'informazione ... Due anni dopo, durante la festa per la promozione inA dell'Hellas, il capo ultrà Luca Castellini ...

**Calcio: Serie A, Sassuolo-Juventus 4-2** La Gazzetta del Mezzogiorno

Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo la gara tra Empoli ed Inter. Con il successo in Toscana i nerazzurri restano a punteggio pieno in testa, con 3 punti di vantaggio sul Milan e 5 ...Il Cagliari ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte contro l’Atalanta in campionato (1 sconfitta); più in generale, i sardi hanno ottenuto sette successi fuori casa contro la Dea in Serie A (5 ...