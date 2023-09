Calcio | Italiano | ' risultato ok ma partita non entusiasmante'

(Di domenica 24 settembre 2023) Udine, 24 set. - (Adnkronos) - "Va bene il, a inizio stagione è importante mettere fieno in cascina, far punti in classifica conta sempre tanto. Non abbiamo fatto unaperò quando serve dell'altro abbiamo visto che i ragazzi sono capaci a soffrire e a fare undi un altro tipo". Così l'allenatore della Fiorentina Vincenzodopo la vittoria per 2-0 sul campo dell'Udinese. "Bisognava portare a casa ile siamo stati bravi da questo punto di vista -sottolinea l tecnico siciliano-. L'infortunio di Dodò? Gli si è girato il ginocchio, vedremo dopo gli esami, mi auguro con tutto il cuore che non sia nulla di grave, non solo per l'importanza di Dodò ma perché sono infortuni da evitare".

Merita un voto altissimo il portiere viola, anche perché la formazione di Vincenzo

Nota stonata per Italiano l'infortunio di Dodò al 4', il brasiliano esce in lacrime portato via a braccia dai sanitari. Numerose e anche clamorose le occasioni per l'Udinese (8 tiri in porta contro 2, ...