Calcio | Eredivisie | Ajax-Feyenoord sospesa al 55' per lancio di fumogeni

(Di domenica 24 settembre 2023) Amsterdam, 24 set. -(Adnkronos) - Il match ditraè stato sospeso al 55' perdie non solo da parte del pubblico di casa dopo il provvisorio 0-3 a favore della squadra di Rotterdam. Sono state danneggiate altre strutture interne dello stadio e si sono registrati momenti di tensione anche fuori la Cruijff Arena.

La sfida tra e è stata interrotta. Al 44' della partita valevole per la sesta giornata dell'i tifosi della squadra di casa hanno voluto lanciare dei fumogeni sul terreno di gioco proprio con lo scopo di fermare il match. Alcuni di loro hanno anche abbandonato lo stadio prima del

Il match valevole per la sesta giornata dell'Eredivisie è stato fermato dal direttore di gara che ha mandato le squadre negli spogliatoi