Calcio a 5 | Supercoppa Italiana | Feldi Eboli | vittoria in rimonta! L84 al tappeto

(Di domenica 24 settembre 2023) Al termine di una partita ricca di spunti, pathos e gol, lasi aggiudica la2023 dia 5 superando, dopo 40 minuti spettacolari, l’L84. LA CRONACA A Leinì a partire forte sono i piemontesi. Vidal è scatenato: rete dopo venti secondi e raddoppio poco prima del decimo minuto per lo 0-2 iniziale. Laincassa il colpo, ma in men che non si dica si riprede. I campani di Samperi si accendono: Calderolli trova la rete dell’1-2, poi Venancio su rigore impatta. Ma non è finita qui: Marinovic, un paio di giri di lancette dopo, griffa addirittura il 3-2; risultato con cui gli scudettati vanno al riposo. Nella ripresa la musica non cambia.trascinata da Galliani, firmatario di una doppietta, per il 4-2 e 5-2 ...

Chiamatela Supercoppa Virtus. La Segafredo Bologna schiaccia la Germani Brescia (97-60) e conquista per il terzo anno consecutivo il primo trofeo della stagione. (ANSA) ...RIETI - Alle Final Four di Montecatini Terme, la Supercoppa per la Npc Rieti va subito in archivio con la sconfitta in semifinale contro la Pielle Livorno, che poi ha vinto il trofeo battendo Ruvo di.