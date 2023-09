Cagliari | Ranieri | 'Primo tempo timoroso | ora ci aspetta un Milan in lotta per lo scudetto'

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Cagliari , match della quinta giornata di Serie A in programma domani ...

...2 - 0 nel match casalingo contro il, decisive le reti di Lookman e Pasalic. Buona prova da parte degli orobici, ora a quota 9 punti, prestazione da cancellare per la squadra di, ...Commenta per primo Atalanta -2 - 0 Radunovic 6: l'ex para di tutto, Lookman in due tempi, Zappacosta dopo la traversa di ...5,5: come da previsioni, la sua squadra si chiude a riccio ...

Vieni da me Un eroe di Leicester è svincolato, Ranieri lo chiama per il Cagliari Il Giornale dello sport

Nel secondo tempo Ranieri manda in campo Zappa per Deiola passando di fatto ad un 4-4-2 e al quinto minuto Luvumbo impegna Musso da posizione ravvicinata ma l’attaccante del Cagliari era partito da ...BERGAMO (ITALPRESS) – Seconda vittoria interna per l’Atalanta. I nerazzurri s’impongono 2-0 nel match casalingo contro il Cagliari, decisive le reti di Lookman e Pasalic. Buona prova da parte degli or ...