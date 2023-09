CaffèExpress it | è in arrivo un nuovo e-commerce dedicato al caffè

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 24 settembre 2023) Il mondo delnegli ultimi anni è notevolmente cresciuto, grazie ad alcuni fattori che ne caratterizzano l’attuale mercato italiano, tra cui la presenza di molti e-dedicati alla vendita di cialde e capsule. Per intercettare la crescente domanda dionline sta per nascere une-.it. Il sito è attualmente in costruzione e tra qualche settimana sarà completamente operativo e in grado di vendere e spedire in ogni parte d’Italia le migliori marche di. Quali saranno i punti di forza di.it? In un mercato come quello del, fortemente competitivo e con brand ormai affermati sul web, cosa sarà in grado di offrire ...