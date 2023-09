Caffè | in quale città costa di più? Rincari pesantissimi

(Di domenica 24 settembre 2023) Inla tazzina diin Italiadia dir pocoQuantola pausa-ai cittadini italiani? La bellezza di 720 milioni di euro, rispetto al 2021. Questo è quello che arriva direttamente da una ricerca che è stata effettuata da parte di ‘Assoutenti‘. Questi ultimi hanno realizzato una indagine per capire come sono cambiate le cose rispetto a due anni fa. Ovvero quello di prendersi la classica tazzina di espresso al bar. Basti pensare che, nel nostro Paese, le ultime stime registrano quasi 6 miliardi diserviti ogni anno. Da quasi circa 150mila bar presenti in Italia. Tazza(Ansa Foto) Notizie.comAnche se la stangata è servita con un giro ...

... chi è lo chef,menù propone e quanto si spende in media per un pranzo o una cena. Voria ... Spaghettoni con alici, capperi, limone e polvere di; Cappellacci ripieni di capretto su un letto ...... o magari in uno dal parrucchiere piuttosto che negli uffici preposti, proprio perché in ... una battaglia allaAgnoli si dedica da anni con passione di militante civile e politica e su cui ...

Anche in Italia è sempre più caro bere il caffè al bar Corriere del Ticino