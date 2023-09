Caduta libera – I migliori | tutto quello che c’è da sapere

Per la prima serata in tv, domenica 24 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La stoccata vincente ”. Una storia iniziata sin da ...

Stasera, domenica 24 settembre 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda “ Caduta libera – I Migliori“, programma condotto da Gerry Scotti. La ...

Arriva in prima serata l'ennesimo spin-off di Caduta Libera su Canale 5. Si tratta di un torneo speciale che vedrà impegnato Gerry Scotti per ...

... La stoccata vincente , mentre dall'altra Canale Cinque risponderà con una puntata speciale di- I migliori capitanato dall'amatissimo Gerry Scotti, dove si sfideranno i grandi campioni.Canale 5,Story Inizia la Sfida: 1.998.000 spettatori (18.9%);Story: 2.167.000 spettatori (16.9%);. Rai 3, Tg Regione: 1.888.000 spettatori (13.7%);. Rai 3, Blob : 857.

Gerry Scotti e "Caduta Libera - I Migliori Libero Tv

Caduta Libera - I migliori: questa sera su Canale 5 arriva il game show condotto da Gerry Scotti La Gazzetta dello Sport

Gerry Scotti, ospite oggi a Verissimo, nel raccontare a Silvia Toffanin i tanti progetti che ha in cantiere in questo periodo, ha colto l'occasione per fare chiarezza sui rumors inerenti a una sua ipo ...Caduta Libera - I migliori com Gerry Scotti su Canale 5 con un nuovo meccanismo di gioco: ospiti e concorrenti di oggi, domenica 24 settembre, e come funziona.