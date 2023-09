Cade da un ponteggio | un operaio morto nel Messinese

Leggi su agi

(Di domenica 24 settembre 2023) AGI - Tragedia a Patti, nel, dove unGiuseppe Milici, 56 anni, èndo da un. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio mentre l'uomo stava eseguendo dei lavori sulla facciata di un edificio nei pressi delle contrade Agliastri e Mustazzo. All'improvviso ha perso l'equilibriondo dall'altezza di circa un metro e mezzo. Nella caduta ha urtato un paletto in ferro. Subito sono stati chiamati i soccorsi ma quando il personale di un'ambulanza è giunta sul posto per l'uomo non c'era già nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Patti che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il corpo è stato trasferito nella camera mortuaria in attesa dell'autopsia. Sulla vicenda indaga la procura di ...