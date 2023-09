Cadavere bendato e con i piedi legati appeso al guardrail di una superstrada a Trieste

(Di domenica 24 settembre 2023) Ildi un uomo con ida un nastro,e con segni di percosse è stato trovatoal guardarail della Gvt (Grande viabilità triestina), un’arteria ad alta velocità che collegaalla rete autostradale, poco dopo la galleria di Valmaura, in direzione di Muggia. A dare l’allarme alcuni automobilisti in transito. Sul posto, in attesa del pm e del medico legale, i carabinieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Questa mattina a Trieste, in una zona semi-periferica situata a circa dieci minuti dal centro città, un macabro ritrovamento ha scosso la comunità: ...

L'uomo, ritrovato per caso da una squadra di operai dell'Anas, era legato ee presentava traumi su diverse parti sul corpo, segno di quelle che appaiono come torture. Il, come ...e con i piedi legati . È stato trovato così, appeso al bordo dell' autostrada di Trieste , undai tecnici dell'Anas. Sul corpo " dalle prime ricostruzioni " segni di tagli e percosse ...

Cadavere bendato, con piedi legati, appeso al guardrail Agenzia ANSA

Trieste, piedi legati e bendato: trovato il cadavere di un uomo appeso per il collo a un guardrail la Repubblica

Orrore in provincia di Trieste, dove il cadavere di un uomo legato e bendato, con evidenti segni di percosse, è stato trovato, appeso al guardrail, lungo la Gvt, l'arteria della Grande viabilità tries ...i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno ...