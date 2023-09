Bundesliga | il Bayer Leverkusen tiene il passo del Bayern | 4-1 all’Heidenheim

(Di domenica 24 settembre 2023) Ilil ritmo deln Monaco in cima alla: 4-1e prosegue il testa a testa Ilsi candida ufficialmente al ruolo di antin di questa stagione. Contro l’Heidenheim la squadra di Xabi Alonso vince per 4-1. Decisivi per le aspirine i gol di Boniface, doppietta, Hoffman e Adli. Nel prossimo turno si va a Magonza contro il fanalino Mainz, mentre iln Monaco ospita il Lipsia. Possibile primo tentativo di vetta in solitaria?

Il video con gli Highlights e i gol di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 2-2, match valido per la quarta giornata della Bundesliga 2023 / 2024 . I ...

Primo stop per il Bayern che nella giornata 4 di Bundesliga non va oltre il pareggio contro il Bayer Leverkusen. Le Aspirine gelano l’Allianz Arena ...

Le Formazioni ufficiali di Bayern Monaco e Bochum, sfida valida per la quinta giornata di Bundesliga 2023 / 2024 . La squadra di Tuchel ha iniziato il ...

Il Bayern Monaco spazza via il Bochum con un nettissimo 7-0 nel match dell’Allianz Arena valevole per la quinta giornata di Bundesliga 2023 / 2024 . ...

Gli Highlights e i gol di Bayern Monaco-Bochum , match valevole per la quinta giornata di Bundesliga 2023 / 2024 , in cui i padroni di casa guidati da ...

Leverkusen e Bayern a braccetto in vetta alla classifica dopo le rispettive, larghe vittorie nella giornata 5 di Bundesliga . Inseguono a un punto ...

Va in cascina la quinta giornata di Bundesliga 2023/24. Il Bayern Monaco ne fa 7 al Bochum e resta in vetta assieme al Bayer Leverkusen che regola l'Heidenheim. Lo Stoccarda continua a sorprendere e p ...