Bugno | Moser | Chiappucci | le glorie del ciclismo in Val Cavallina per beneficenza

(Di domenica 24 settembre 2023) Dopo aver celebrato i 40 anni dal successo iridato di Goodwood di Giuseppe Saronni, domenica 8 ottobre torna la Pedalando coi campioni, con il suo carico di stelle dele buoni intenti. La sedicesima edizione della cronosquadre non competitiva intorno al Lago di Endine, ideata da Ennio Vanotti e organizzata dall’Unione Ciclistica Casazza, anche quest’anno porterà in alta Valun centinaio di ex professionisti: atleti che hanno scritto alcune delle pagine più belle dele che a Casazza, in compagnia di circa 550 amatori, regaleranno alla bergamasca una grande domenica di sport e di festa. Una domenica che, come successo negli ultimi anni, avrà uno scopo benefico: il ricavato della sedicesima edizione sarà devoluto ad ABE (Associazione Bambino Emopatico) che dal 1981 è al fianco dei bambini affetti da leucemia, ...