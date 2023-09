(Di domenica 24 settembre 2023) Glidella vittoria per 1 - 0 delcontro il, diretto in panchina per la prima volta da Fabio Grosso: decide ...

Gli highlights della vittoria per 1 - 0 delcontro il, diretto in panchina per la prima volta da Fabio Grosso: decide ...(Photo by Fred TANNEAU / AFP) Comincia male l'avventura di Fabio Grosso alla guida del( è stato preferito a Gattuso ). L'Ol perde in casa delper 1 - 0,sorpresa di quest'inizio di ...

Ligue 1, Grosso stecca la prima sulla panchina del Lione: il Brest si impone 1-0 - Sportmediaset Sport Mediaset

Brest-Lione 1-0: gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Per il Lione due punti in sei partite. L’Equipe: l’italiano Fabio Grosso ha avuto la conferma che il lavoro sarà enorme Comincia male l’avventura di Fabio Grosso alla guida del Lione (è stato ...Grazie alla vittoria contro il Lione il Brest sale al primo posto in classifica in Ligue 1: i segreti della primatista low cost ...