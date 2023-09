Brasile | vittoria storica per gli indios | la sentenza della Corte Suprema segna la fine del “trucco del limite del tempo”

Leggi su formatonews

(Di domenica 24 settembre 2023) Con 9 voti favorevoli su 11, ladelha preso una decisione. Il cosiddetto “deldel” è stato finalmente abrogato. Unasenza precedenti per le comunità indigene. Il Tribunale Supremo Federale del– che, nel Paese, detiene il potere giudiziario – ha postoal cosiddetto “deldel”. Larappresenta una “” per l’intero Stato, come affermato dagli attivisti., con una...