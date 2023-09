Brasile | Bremer e Danilo convocati | ancora fuori Antony

(Di domenica 24 settembre 2023) Il ct ad interim della Seleçao ha selezionato 23 giocatori per le due partite di qualificazione al Mondiale contro Venezuela e Uruguay: presenti i due juventini, non l'attaccante del Manchester United

, tutti i convocati di Diniz Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Lucas Perri (Botafogo). Difensori:(Juventus), Gabriel (Arsenal), Marquinhos, (Psg), Nino (...Sono i due difensori della Juventuse Danilo gli unici due 'italiani' che figurano fra i 23 convocati del ct ad interim del, Fernando Diniz, in vista dei prossimi impegni nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Due le ...

Danilo convocato dal Brasile. E anche Bremer torna in Nazionale Juventus News 24

BRASILE, I CONVOCATI DEL CT DINIZ: CI SONO BREMER E DANILO - Sportmediaset Sport Mediaset

Il ct del Brasile Fernando Diniz ha inserito anche i nomi di due giocatori che militano in Serie A, i difensori della Juventus Danilo e Gleison Bremer, nell'elenco dei 23 convocati per le partite ...In vista delle gare di ottobre il il ct del Brasile ha reso nota la lista dei convocati: per la Juve presenti Danilo e Bremer ...