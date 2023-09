Borseggiatrici rom sempre più agguerrite | per rubare indisturbate in metro si portano la scorta di violenti

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 24 settembre 2023) Lerom piùe operative alzano il tiro: ora per mettere a segno i furti nellamilanese si avvalgono della. Dopo la bufera mediatica che le ha travolte, con il solo appoggio del consiglieri dem a Palazzo Marino – solerti nel difendere furti e privacy delle ladre in azione –, una volta smascherate dai cittadini chiamati ad affrontare minaccia criminale e colpi inferti con il “fai da te” della denuncia video, incassata la controffensiva che poteva limitarne movimenti e borseggi – o quanto meno denunciarli pubblicamente – tornano all’attacco: e si blindano con ragazzini e uomini “” che le proteggono e ne blindano i colpi.rom in azione con laLa denuncia trova spazio su Libero quotidiano, che ...