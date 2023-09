Bologna | Savoldi | «Thiago Motta è un tipo quadrato e riflessivo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 settembre 2023) Le parole di Beppe, ex die Napoli, sui rossoblu in vista della sfida contro i campioni d’Italia Alle 18.00 ilospiterà al Dall’Ara il Napoli di Rudi Garcia. Per l’occasione, La Gazzetta dello Sport, ha intervistato Beppe, bandiera dei rossoblu e protagonista di un trasferimento proprio al Napoli. Di seguito le sue parole.– «. Non fa dichiarazioni roboanti, ha sempre messo in campo una squadra equilibrata: in ogni zona del campo è coperta e sicura». ZIRKZEE – «Bella nove e mezzo: mi piace come definizione… (sorride, ndr). Giusta. Non ha un ruolo specifico e non è una prima punta vera vera. Fa anche altro, assiste. L’anno scorso l’avrei visto bene vicino ad ...