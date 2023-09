Bologna-Napoli | Varriale | “Stagione nata male | la squadra non ha feeling con Garcia”

Uno 0-0 insoddisfacente per il Napoli al Dall’Ara di Bologna . I campioni d’Italia vengono fermati sul pari dai felsinei, recriminando per un rigore ...

0 - 0: Meret 6 : un solo intervento in una partita tranquilla per lui, quando al 75' dice di no ad un tentativo di Zirkzee. Di Lorenzo 6 : non la solita spinta devastante ma ...Finisce in parità sul punteggio di 0 - 0 il primo tempo di, match valido per la quinta giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana.

Il Napoli non va oltre lo 0-0 a Bologna, paga un rigore fallito da Osimhen. Ecco le pagelle di IamNaples.it MERET 6: È attento quando è chiamato in causa sia con i piedi che nelle uscite. DI LORENZO 6 ...Il Napoli ha pareggiato per 0-0 contro il Bologna. La SSC Napoli, tramite il proprio sito, ha commentato la prestazione degli azzurri. "Un palo clamoroso e un rigore sbagliato. Se la Dea della fortuna ...