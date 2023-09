Bologna-Napoli risultato 0-0 | Osimhen sbaglia un rigore

Commenta per primo Una notte da dimenticare. Per Victor Osimhen e per il, tradito adal suo bomber. L'uomo dei sogni, la punta di diamante che mezz'Europa vuole, è rimasto a secco per la quarta volta consecutiva, dopo i match in campionato contro Lazio e ...- Proseguono le difficoltà del campione in carica soprattutto tra la squadra ed il nuovo allenatore Rudi Garcia . Sul finire del match a(86') con il punteggio sullo 0 - 0 l'allenatore decide di sostituire Victor Osimhen il quale, dopo aver fallito il rigore del possibile vantaggio al 72', non ha molto gradito: l'attaccante ...

Bologna - Napoli (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

LIVE - Bologna-Napoli 0-0: termina il primo tempo Tutto Napoli

La partenza zoppicante del Napoli, reduce dal pareggio di Genova dopo il capitombolo interno con la Lazio, chiama Rudi Garcia al riscatto, ma l'avversario non è dei più semplici. Il rinnovato ed ...Fa discutere il tweet di Aurelio De Laurentiis nel post Bologna - Napoli: il patron si è complimentato con i suoi calciatori ...