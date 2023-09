Bologna-Napoli | Osimhen sbaglia rigore | la reazione di Garcia

Leggi su napolipiu

(Di domenica 24 settembre 2023)l’attaccanteha fallito un calcio di. Il tecnicoha reagito urlando la frase “Dai Victor dai” in francese. CALCIO. Nel match tra, valevole per la 5a giornata di Serie A, i campioni d’Italia hanno avuto l’occasione di passare in vantaggio con un calcio diassegnato dall’arbitro Ayroldi. Dal dischetto si è presentato Victor, ma la conclusione dell’attaccante nigeriano è finita fuori. Immediata ladel tecnico Rudidalla panchina: il francese ha urlato la frase “Dai Victor dai” nella sua lingua madre, visibilmente deluso per l’errore commesso dal bomber azzurro. Un momento chiave del match, con il ...