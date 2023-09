Bologna-Napoli oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) LaA anche quest’, domenica 24 settembre, scenderà in campo con il quinto turno. Le partite inin data odierna sono oramai gli ultimi incontri di questa lunga giornata iniziata oramai venerdì 22. Sin qui le partite interessantissime sono state molte e non mancheranno nemmenosfide estremamente affascinanti. Tra i diversi incontri e le dieciimpegnate, spicca la gara tra ildi Thiago Motta e ildi Rudi Garcia. I campioni d’Italia in carica, in campionato, non stanno affatto vivendo un buon momento. Nelle ultime due giornate per il, è arrivata prima una sconfitta interna contro la Lazio mentre nell’ultimo turno un pareggio, riacciuffato solamente nei minuti finali, contro il Genoa. Insomma i ...