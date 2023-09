Bologna-Napoli oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la quinta giornata di. Trasferta molto ostica per gli uomini di Rudi Garcia, che vogliono tornare alla vittoria dopo il solo punto ottenuto tra Genoa e, ma dovranno farlo senza la coppia di difensori centrali Rrahmani-Juan Jesus, non convocati. I partenopei arrivano comunque dall’importante successo di Champions contro il Braga e tenteranno di far bene anche contro un sorprendente, che quest’anno fa sul serio. La sfida è in programma, domenica 24 settembre alle ore 18:00 al Dall’Ara.su Dazn. SportFace.