Bologna-Napoli | le probabili formazioni | Esordio per Natan

Leggi su napolipiu

(Di domenica 24 settembre 2023) Ledi: nelperin difesa, Garcia ha ancora qualche dubbio sul tridente d’attacco. SERIE A ULTIME NOTIZIE –si affrontano nella 5a giornata di Serie A. Gli azzurri, reduci dalla vittoria in Champions con il Braga, vogliono tornare ai 3 punti dopo un avvio balbettante. Assenti gli infortunati Rrahmani e Juan Jesus, Rudi Garcia si affida a una coppia inedita di centrali:da titolare peraccanto a Ostigard. A sinistra Mario Rui favorito su Olivera, in attacco dovrebbe essere confermato il tridente composto da Kvaratskhelia, Osimhen e Politano. Ilrisponde con Posch in difesa e Ndoye sulla ...