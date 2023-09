Bologna-Napoli | le probabili formazioni di Thiago Motta e Garcia

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 settembre 2023) Alle 18.00 andrà in scena la sfida valida per il campionato di Serie A tra. Ecco leAlle 18.00 andrà in scena la sfida valida per il campionato di Serie A tra. Ecco le(4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All.