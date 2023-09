Bologna-Napoli | le formazioni ufficiali | occasione per Natan!

(Di domenica 24 settembre 2023) La quinta giornata di Serie A continua con il match tra: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre vi sveleremo leche scenderanno in campo alle 18:00. I padroni di casa dopo 4 giornate hanno conquistato 5 punti frutto di due pareggi, una vittoria ed una sconfitta. Questo bottino classifica la squadra di Thiago Motta come dodicesima ma vincendo si potrebbe arrivare addirittura al quinto posto. Il tecnico tenterà l’impresa schierando in campo la sua squadra con l’ormai classico 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Skorupski; il calciatore polacco sarà difeso da Posh, Beukema, Lucumì e Kristiansen. In mediana ci saranno Aebischer e Freuler mentre alle spalle di Zirkzee agiranno Ndoye, Ferguson e Karlsson. Parte ancora dalla panchina Orsolini. Gli ospiti occupano invece la ...

Dopo la vittoria sofferta ma importantissima all’esordio in Champions League contro il Braga, il Napoli riparte in campionato sul campo del Bologna. ...

Le parole di Beppe Savoldi, ex di, sui rossoblu in vista della sfida contro i campioni d'Italia Alle 18.00 ilospiterà al Dall'Ara ildi Rudi Garcia. Per l'occasione, La Gazzetta dello Sport, ha ...Al Dall'Ara, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Dall'Ara,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.-...

Bologna-Napoli, le probabili formazioni Tuttobolognaweb

LIVE - Bologna-Napoli, formazioni ufficiali. Natan e Raspadori titolari AreaNapoli.it

Il bacino d’utenza dei “followers granata”, risulta essere pari a 773 mila , diviso come segue: Facebook ( 148 mila) , Instagram ( 235 mila), Social X (52 mila) , Facebook video (17 mila), Tik Toc ...La cronaca in diretta di Bologna-Napoli, in programma oggi alle ore 18, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...